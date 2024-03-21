赤柱豪宅ONE STANLEY月內招標　建灝：或保留部分單位作長線投資

於2月底上載樓書的建灝地產旗下赤柱黃麻角道低密度豪宅項目ONE STANLEY，新近獲批獲批入伙紙及滿意紙。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，ONE STANLEY將於月內以招標形式出售。



鄭智荣表示，該盤接受意向人士預約現樓參觀，首階段主力推廣實用面積3,500平方呎以下的獨立屋，以及實用面積逾1,800至逾2,500平方呎的四房或以上低密度特色單位，包括花園複式戶、天台複式戶及天台平層戶等。同時計劃保留部分單位作長線投資。

他表示，本月初已在上海、深圳及各內地城市舉行路演，將陸續於內地多個主要城市進行推廣活動。他又認為，本港超豪宅後市表現強韌，近半年連錄多宗大額豪宅成交，反映本港豪宅罕有且具投資潛力，在政府全面撤辣以及金管局放寬按揭措施後，於市場積存多時的購買力釋放，帶動整體物業交投升溫，樓市全面撤辣後，新盤市場續現大額成交個案，預料今年上半年樓市將由豪宅主導。

此外，有鑑於市場預期息口已見頂，甚至年內有機會掉頭減息，料將進一步支持樓市，預料將有更多資金流入豪宅市場，帶動豪宅項目交投將會價量齊升。

赤柱ONE STANLEY。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。

ONE STANLEY共提供82伙單位，當中包括50伙分層單位及32伙獨立洋房。分層單位實用面積由834平方呎至3,341平方呎，戶型涵蓋兩房至五房間隔，部分附設天台或花園或屬複式設計。而洋房實用面積由2,716至7,079平方呎，戶型四房至五房。

項目設有11座樓高4層的分層住宅大樓及32幢獨立洋房，大樓每層大多設2伙單位及一部升降機。每個單位各自設有私人電梯大堂及入口。

全盤82伙 包括50伙分層戶、32伙洋房

分層戶最細834呎兩房、最大洋房7079呎

分層單位當中最細面積為第3座及第五座地下B室，實用面積834平方呎，兩房間隔，連逾450平方呎的花園。最大面積為第12座地下至1樓a室，實用面積3,341平方呎，四房複式間隔連花園。

洋房方面，最細單位為12號洋房，實用面積2,716平方呎，四房間隔，連花園、天台及地庫。而最大單位為1號洋房，實用面積7,079平方呎，五房間隔，連兩個特大花園及私人游泳池。