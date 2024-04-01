公司客3.4億九龍塘皇廷滙洋房　繳稅1445萬較撤辣前慳七成

撰文：蔡偉南
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樓市全面撤辣後，不少豪宅買家均採用公司名義入市。由路勁（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘豪宅項目皇廷滙，在3月份沽出一伙獨立屋，連2個車位成交價3.4億元，呎價31,064元，創項目新高價。

上述單位為喇沙利道38號皇廷滙住宅A號獨立屋，實用面積10,945平方呎，屬五房五套間隔，連1,223平方呎花園及私人泳池。單位最新連2個車位以3.4億元成交，折合呎價31,064元，創項目歷史新高。

撤辣後入市、繳稅1445萬

該獨立屋新買家為達聯有限公司（ACCESS LEAGUE LIMITED），惟該公司並非香港本地註冊公司。

是次成交價於樓市全面撤辣後成交，因此稅款僅1,445萬元，佔樓價約4.25%。不過若買家於撤辣前入市，該公司客便需要繳付多達樓價15%的辣招稅，涉及5,100萬元，反映撤辣後慳稅3,655萬元或72%。

九龍塘皇廷滙洋房。

較去年拍賣底價低2800萬

據資料顯示，是次成交的住宅A獨立屋於2015年曾以價單定價5.5億元，期後多次調整價單。直至去年2月推出市場拍賣，並設立底價3.68億元。是次成交價較去年拍賣底價低約2,800萬元或約7.6%。

皇廷滙於2015年推出，共提供4伙洋房單位，至今累沽3伙。過往兩宗分別於2017年4月及2023年8月成交，單位為住宅D及住宅B，成交價3.08億及2.54億元。

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