近60年歷史元朗戲院轉軚申重建單幢住宅　提供72伙、安老院舍

有財團就近60年歷史、位於元朗炮仗街8號的元朗戲院，向城規會申請重建為單幢樓，提供72伙住宅單位，並提供安老院舍約160至220個床位等設施。項目預計2027年12月落成。



上述申請地點為2020年結業的元朗戲院舊址，鄰近元朗炮仗坊、朗晴邨及半新盤世宙。項目地盤面積約8,396平方呎，擬放寬地積比率由2.23倍至8.3倍，以發展住宅、商店及社會福利設施，落成後為一幢樓高21層連兩層地庫的單幢樓，住宅樓面約32,110平方呎，平均每伙面積約446平方呎，而非住宅樓面約69,644平方呎。

住宅、非住宅樓面各佔3.2萬、6.9萬呎

提出該發展方案的申請人為FULL YEAR LIMITED。申請人指出，鑑於香港人口老化以及社會對安老院舍的需求日益增加，政府於2023年推展「鼓勵在新私人發展物業內提供安老院舍的計劃 - 優化措施」的優化措施，以鼓勵發展商於私人發展項目內興建安老院舍。是項優化措施容許豁免計算根據租契下允許的總建築面積。

為迎合安老院舍日益增長的需求及配合最新的政策措施，申請人以「一地多用」的原則，在可接受的規劃及技術方面的程度上，將安老院舍納入許可的住宅發展項目中。擬議的安老院舍將按照上述作業指引尋求社會福利署的支持。

↓元朗戲院重建方案資料↓

安老院舍樓層設「清新客廳」健康養生活動區

據城規會資料，上述項目地下至2樓為商店部分，3樓至7樓為安老院舍，8樓至9樓為安老院的辦公室及後勤用地，住宅部分則分佈10樓至19樓，20樓為會所。安老院舍各層將提供名為「清新客廳」的健康養生活動區，當中設有空氣質素改善和監測系統，讓住客可進行冥想、休息，及柔和的運動。

2018年曾申建19層高商廈

翻查過往資料，上述元朗戲院所在地盤，在2018年曾經向城規會申請改建為1幢19層高的商業大廈，提供辦公室及商店；當中3層地庫將改建為停車場。元朗戲院於1961年開幕，為區內最早期的三間戲院之一。另外兩所為同樂戲院及光華戲院，並已於早年拆卸，改建為商場。元朗戲院舖址於2014年以4億元易手，並於2018年年初完成翻新工程，設計加入霓虹燈牌與燈箱設計，主打懷舊風情。