新地反對屯門康寶路建公屋　規劃署拒採納　曾申建1988伙私樓

為發展屯門新慶路及康寶路一帶的公屋，城市規劃委員會早前修訂《屯門分區計劃大綱草圖》，諮詢期收到4份申述，其中1份由新地（0016）旗下公司Join Smart Limited提交，主要就康寶路、青麟路與五柳路交界一幅土地改劃用途，以配新慶路及康寶路公營房屋發展而提出反對。不過規劃署對於反對意見不予支持，城規會將於本周五（8日）審理有關申述。



近年新地入紙申建私樓1988伙

上述康寶路、青麟路與五柳路交界用地，原為住宅戊類用地，政府計劃改作住宅甲類地帶。新地透過旗下公司Join Smart Limited提出反對申述。事實上，新地在過去曾就上述地盤的範圍內，向城規會申請發展私人住宅，近年申請伙數更高達1,988伙。相關地盤已經準備開發，不過目前政府發展公營房屋的計劃，剝奪了發展商興建私樓的發展權利。

1月底已否決換地申請

不過，規劃署對上述反對申述表示不予支持，並建議城規會維持上述原有修訂。規劃署指出，鑑於對公共房屋的迫切需求，政府已加大努力尋找適合的土地用於公共房屋發展。考慮到現行的住房政策、屯門地區的住房結構、土地利用背景和周圍環境，上述地點被認為適合用於公共房屋發展。

規劃署又指出，相關公營房屋發展的道路工程和相關工程的開發建議已於1月26日刊憲，同日也否決了申述人所提出的換地申請，反映政府就發展公營房屋已有明確方向。