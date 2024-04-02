撤辣旺市！三月新盤錄4172宗創十一年新高　復活節大賣194伙

過去周末（29日至1日）為復活節長假，受港人外遊影響，新盤市場錄得194宗成交，較上周504宗驟降61.5%，但仍創9年來復活節同期新高。而剛過去的3月份，全月新盤市場則錄約4,172宗成交，創11年單月新高，反映市場對撤辣反應正面，樓市氣氛熾熱。



啟德澐璟單日沽27伙

周末銷情最突出為啟德新盤。由華潤置地(海外)、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，上周六開展新一輪銷售，合共發售171伙，最終單日沽出27伙，套現逾6.46億元。其後數天項目持續錄得成交，假期内累沽35伙，合共套現逾8億元。項目開售至今累售184伙，總成交金額逾79.3億元。

長沙灣連方II首輪沽5伙

萬科香港旗下長沙灣新盤連方II上周突擊推盤應市，並於周六首輪發售38伙，最終單日沽出5伙，套現逾4500萬元。售出的單位為4伙兩房及1伙兩房連儲物室，當中最高成交單位為8 樓S5室，兩房連儲物室間隔，實用面積421平方呎，成交價995.4萬元，折合呎價約23,643元。

（中原圖片）

日出康城SEASONS PLACE累沽542伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，上月已作兩輪銷售，銷情理想，目前已售出542伙，佔總伙數近8成半，套現34.2億元，成今年銷量最高的新盤。項目持續推售餘貨當中，最新錄得2宗成交，單位為第三座47樓B室及46樓F室，均為兩房間隔，成交價680.4萬及680.7萬元。

發展商表示，撤辣至今約1個月，集團旗下截至3月31日已累售762伙，套現逾73.3億元；今年首季則累售近800伙，套現近87億元。

信置旗下新盤沽7伙

信置（0083）旗下新盤包括旺角ONE SOHO、長沙灣維港滙等於復活節長假期共沽7伙，吸金約1.2億元。單位成交價由582萬至4,780萬元，呎價1,6954元至33,380元。當中成交價最高為維港滙II 第一座23樓B室，實用面積1,432平方呎，以4,780萬元成交，折合呎價33,380元。