觀塘物華街6年首宗成交 長情業主3700萬沽舖、六十年升值345倍
撰文：蔡偉南
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觀塘民生段物華街錄得過去六年首宗舖位成交個案，街內一個地舖以3,700萬元沽出，呎價約4.62萬元。原業主持貨約60年，是次成交價較1964買入價約10.695萬元，大幅升值約345倍。
上述成交個案為觀塘物華街19至29號地下F25號地舖，面積約800平方呎，新近以約3,700萬元沽出。該舖位為街內人流最旺的一段，正正面向近年入伙區內大型新樓盤凱滙及大型商場。
該舖位早前曾由凱施餅店租用，惟早前已遷出、現況交吉，市場預計該舖位市值租金約12萬至13萬元。
1964年買入價10.695萬
據了解，該舖位早於1964年買入，當時買入價僅約10.695萬元，即長情業主持貨約60年，升幅345倍。
據了解，物華街過去六年也沒有舖位成交，對上一宗個案已追溯至2018年7月，當時位於物華街45號的OK便利店舖位，舖位面積同樣約800平方呎，以7,100萬元成交，當時每月租金12萬元，回報只是2.03%。由於兩間舖位面積差不多，反映物華街舖位價值在過去六年間跌了近5成。
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