十大屋苑撤辣後失守雙位數　僅錄9宗成交、按周跌近兩成

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，按周回落18.2%，為相隔6周、撤辣後首次失守雙位數水平。周末有三個屋苑錄零成交，分別為康怡花園、海怡半島及黃埔花園。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末一手市場暢旺，港島南有大型新盤以「撈底價」開售，沽出逾400伙，搶去大批客源，港島區交投明顯放緩，加上各區筍盤減少，二手交投難免受壓，現時買家於一及二手市場兩邊游走，以覓心水盤入市。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

太古城三房998萬元沽

港島區方面，3大指標屋苑僅太古城錄1宗成交，海怡半島及康怡花園捧蛋。太古城本月暫錄4宗成交，平均實用呎價13,824元。其中本周末錄1宗成交，涉及為燕宮閣低層D室，實用面積747平方呎，屬三房套間隔，以998萬元成交，呎價13,360元。據了解，原業主持貨13年，是次易手帳面獲利263萬元，單位升值約36%。

九龍區僅黃埔花園未錄成交

九龍區方面，本周末只有黃埔花園未錄成交，其餘錄約1至2宗成交。其中孚新邨本周末錄1宗成交，平實用呎價約10,468元，有區內代理表示，周末有大型新盤低價推售，搶去大批二手購買力，加上二手業主議價空間有限，令二手交投減慢。

映灣園三房760萬沽 原業主帳面蝕讓61萬

新界區方面，3大指標屋苑均錄成交。不過嘉湖山莊整體交投速度放緩，本周末錄2宗成交，平均實用呎價8,620元。新近翠湖居2座低層A室、三房以550萬元沽出，實用面積639平方呎，呎價8,607元。原業主於1995年以208萬元購入單位，是次轉手帳面獲利342萬元，持貨29年升值逾1.6倍。

另映灣園10座高層B室、三房以760萬元售出，實用面積748平方呎，呎價10,160元。據悉，原業主於2020年以821萬元買入，是次沽出帳面蝕讓61萬元離場。