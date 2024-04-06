觀塘市中心凱滙一房750萬沽 持貨5年帳蝕21% 慘輸兩球
撰文：蔡偉南
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觀塘凱滙錄得本月首宗二手成交，屋苑一伙實用面積449平方呎的一房戶，以750萬元蝕沽，樓價在過去五年蒸發21%，慘輸兩球。
美聯區域聯席董事陳春輝表示，觀塘區內二手交投趨增，不乏買家買樓作長線投資。最新成交為觀塘凱滙3座高層D室，實用面積約449平方呎，屬一房間隔，享山景。
據悉，業主以900萬元放盤約9個月，獲外區公司客洽詢。買家心儀單位景觀開揚，經議價以750萬元承接單位作收租之用，折合實用呎價約16,704元，低於市價約10%。
2019年買入價950萬
參考成交資料，原業主於2019年2月以950.3萬元購入上述物業，持貨約5年，是次轉手帳面虧蝕約200.3萬元，或約21%。
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