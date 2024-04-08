峻譽．渣甸山114伙獲批預售　5份樓花申請、長實安達臣道涉2926伙

地政總署公布，3月份有1個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉及114伙，較今年2月時獲批的198伙，按月減少84伙或43.3%。總計今年首季共批出4份預售樓花同意書，合共可提供1,365伙，按季少3,920伙或74.2%。



3月份獲批的項目為中信泰富旗下渣甸山大坑道135號豪宅項目峻譽．渣甸山，提供114伙，預計落成日期為2026年3月31日。

發展商曾指表示，項目設兩座大樓，標準戶型涵蓋兩房至四房，實用面積約434至1,686平方呎，另設平層特色單位，當中約有7成單位會望到維港景觀，價格參考波老道、皇第等同區項目。

錄5份新申請 長實安達臣道項目2926伙最多

至於預售樓花同意書申請方面，地政總署上月錄5份新申請，涉及4,904伙，較上月1,710伙增3,194伙或1.9倍，屬2022年1月後逾2年最多。

新世界黃竹坑站期涉825伙、會地古洞涉457伙

當中涉及新世界發展（0017）夥拍帝國集團、資本策略地產（0497）及麗新發展（0488）合作發展的黃竹坑站港島南岸第5A期及5B期，各提供447及378伙；另長實（1113）觀塘安達臣道項目提供2,926伙；另會德豐發展的上水古洞第24區提供457伙。至於房協旗下粉嶺百和路72號資助出售房屋第2期提供696伙。

截至上月底，全港滾存待批預售單位錄14,019伙，較今年2月錄9,229伙，按月大增4,790伙或52%。總計今年首季則共接獲預售樓花同意書申請伙數共6,614伙。