直擊BLUE COAST四房清水示範單位　四房大宅折實價3561萬起

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，在周六首輪銷售推出422伙，最終沽出超過400伙，成績理想。發展商今日（8日）再作新部署，開放全新清水示範單位予傳媒參觀。



最新開放的示範單位為第1A座28樓B室，屬無改動示範單位，實用面積1,267平方呎，四房一套連儲物室間隔。單位樓高3.15米，門口位置設有玄關，客廳呈長方形，闊長13呎，面積多達320平方呎，空間偌大，並外接38平方呎露台。

廚櫃、高級家電總值111萬

廚房為梗廚設計，連接儲物室，配備了廚櫃及8件高級品牌家電，折合零售價約111萬元。

單位設有4間睡房，其中3間分佈於單位的右側，間隔方正，而主人房則獨立地設於左側。主人房設有套廁，整體開則呈長梯形，面積約180平方呎，空間寬敞。

↓BLUE COAST第1A座28樓B室↓

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首推12伙四房、折實價3561萬

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目昨日已上載新價單並推出88伙，當中四房單位為首次推出，佔12伙，四房單位折實售價3,561.7萬至3,769.1萬元，呎價28,111元至29,842元。現正積極考慮加推四房單位，將於短期內公佈。而位處30樓以上的高層四房單位將會維持以招標形式推出。

周日加價3%加推88伙

BLUE COAST 3B期在周六首輪銷售推出422伙，最終沽出逾400伙，單日套現接近75億元。該盤在周日隨即加價3%加推4號價單，提供88伙，包括首度推出的12伙四房戶，折實平均呎價24,289元。

↓BLUE COAST首輪銷售現場情況↓

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報到時段在早上10時開始，準買家陸續入場登記。（李明珠攝）

黃竹坑BLUE COAST首賣422伙現場情況。（代理相片）

↓BLUE COAST第1B座28樓C室經改動示範單位↓