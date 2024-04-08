大圍半新盤薈蕎一房450萬沽　六年帳面蒸發43.8%　創屋苑最大蝕幅

樓市交投轉活，不過二手市場續以蝕讓成交為主。大圍半新盤薈蕎新近有一房連士多房單位以450萬元沽出，較六年前買入價帳面狂蝕約350.6萬元，蝕讓高達43.8%，打破早前一伙地下複式戶三年半慘輸42.8%的記錄，成為屋苑歷來最大蝕幅個案。



據市場消息指，是次成交單位為薈蕎2翼低層B09室，實用面積401平方呎，屬一房連士多房間隔。單位早前以「蝕讓價」580萬叫價放盤，終累劈130萬元或22.4%，以450萬元沽出，呎價11,222元。

據知，原業主於2018年6月以800.6萬元買入，持貨近6年，是次轉手帳面蝕讓350.6萬元，蝕幅達43.8%。

大圍半新盤薈蕎。

有地下複式戶三年半慘輸逾四成

資料顯示，薈蕎對上一宗慘輸逾四成的二手成交個案為該屋苑2翼地下複式戶，屬地下複式連花園大宅。單位實用面積798平方呎連花園479平方呎，屬兩房套間隔， 終以950萬元沽出，呎價11,905元。

據知，原業主於2019年12月以1,659.8萬元買入上述單位，當時成交呎價約20,773元，即持貨三年半，帳面勁蝕709.8萬元或42.8%。