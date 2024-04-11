時代廣場拒變「遺址」　LV相隔三年重返、租萬呎複式巨舖｜01獨家

過去一年香港全面通關，惟過往內地豪客來港掃貨未有再出現，本地整體消費市場繼續處於寒冬，部份核心區零售商場及主要街道更湧現大量吉舖，早前銅鑼灣地標商場時代廣場，由於一張人流單薄的相片，更被網民戲稱「變成遺址」。



不過有名牌奢侈品牌的生意卻逆市造好，部份品牌更把握淡市機遇，加強核心區的布局。在2021年3月宣佈關閉時代廣場分店的法國奢侈品龍頭品牌路易威登（LOUIS VUITTON，下稱LV），最新作出擴充部署，相隔三年重返時代廣場，據悉租用該商場一個複式舖位作為旗艦店，租約期超過5年，為近年本港罕有國際名牌擴充的租務個案。



最快聖誕節前開業、租約料超過5年

據了解，LV最新租用的複式舖位，涉及約1.2萬平方呎，位於商場中庭樓層，目前已經圍板並正在進行內部裝修，將會用作品牌港島區旗艦店，預計最快在聖誕節前開業。

惟上述舖位租金不詳，但有區內地產界人士估計租約期長達5年，而計及最上述最新租務，時代廣場出租率已超過9成。

↓↓ LV重新進駐時代廣場最新情況 ↓↓

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LV新店較三年前舊舖大2000呎

翻查過往資料，LV過往早於2013年租用時代廣場，當時舖位面積約1萬平方呎，市傳直至最後一份租約，每月租金高達500萬元。近年香港社會相繼遇上反修例事件、疫情，該品牌在2021年3月正式宣佈關閉時代廣場分店。據悉，當時關店原因主要由於商場業主九龍倉置業（1997）拒絕LV減租要求。

LV同區利園亦有地舖分店

是次LV相隔大約三年後重新進駐時代廣場，屬同區擴充部署，目前該品牌在同區利園商場一期亦有分店。

LOUIS VUITTON目前在銅鑼灣利園也有分店。

2月份LVMH租用鰂魚涌太古坊兩層共4.5萬呎

事實上，LV母企LVMH近期亦在本港租用新寫字樓，在今年2月份LVMH租用鰂魚涌太古坊二座兩層樓面，涉及樓面面積約4.5萬平方呎，月租高達逾200萬元，呎租約45元。

LVMH主席去年訪問中國、曾到港巡視業務

另外值得留意，超級富豪、LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault），在2023年6月訪問中國，屬中國防疫政策鬆綁後首度訪華，當時也有訪港行程，並在銅鑼灣利園LV店巡視業務。其後LVMH或旗下品牌LV亦陸續在港擴充。

LV近月上調中國市場產品售價

而在今年2月份，有市場消息指出，LV上調部分產品在中國市場的售價，平均加價約6%。價格更新後Carryall中型手袋從2.05萬元（人民幣，下同）升至2.15萬元，加幅達4.88%。其他品類產品的價格也有不同程度上升。

超級富豪、LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault），在2023年6月訪問中國，當時也有訪港行程。（資料圖片/網上圖片）

藥妝店攻核心區令一線街「降格」 大品牌轉租商場舖

近日戴德梁行指出，大型品牌由疫情開始縮減分店，而在疫情過後，藥妝店開始進駐核心區，無疑令到一線街道「降格」。

而大型品牌在選址時亦會考慮鄰近商戶類型，以便於向總部取得許可開設分店，惟現時藥妝舖開到成行成市，必定會令大型品牌落戶一線街道意欲大減，可能未來開設新分店亦只會考慮開在商場。