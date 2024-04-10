港人北上常態化、絕非三分鐘熱度　戴德梁行提醒商戶反思消費轉變

樓市全面撤辣，市場上購買力釋放，帶動物業交投。戴德梁行今日（10日）公佈香港房地產市場2024年第一季回顧及展望，指出港人北上消費已經「常態化」，並不是「三分鐘熱度」，提醒商戶需反思消費模式轉變帶來的影響。



在旅客和本地居民消費模式轉孌下，今年1月至2月本地零售業總銷售貨額總計703億港元，按年增長1.4%。在各零售類別中，「藥物及化妝品」錄得21.7%按年升幅，「珠寶及鐘錶」和「服裝及配飾」則分別按年升8.8%和7.4％。

旺角、尖沙咀空置率分別升至約11%

旅客消費活動支持整體一線街舖空置率維持穩定，其中，港島區的商舖租賃活動較爲活躍，中環空置率按季下調1.5個百分點至7.0%，銅鑼灣則按季持平在2.6%水平。不過，基於部分節日限定店遷出一線街道，旺角和尖沙咀的空置率分別輕微上升至11.1%和11.8%。

港人北上消費非「三分鐘熱度」

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，觀察到香港人北上消費成風，認為該消費模式已經常態化，並不是「三分鐘熱度」，提醒商戶需反思消費模式轉變帶來的影響。另外，今年首季錄多間大型內地大型品牌南下香港，有別於以往歐美品牌落戶香港，亦見到歐美品牌落戶勢頭減弱。直言內地品牌南下「融和」香港，將在不久將來成為新常態。

戴德梁行林應威（左二）表示，香港人北上消費成風，認為該消費模式已經常態化，並不是「三分鐘熱度」。

寫字樓連續兩季錄正淨吸納量 待租率下季將沖破20%

寫字樓市場方面，第一季甲級寫字樓整體淨吸納量錄得正264,200平方呎，主要受九龍東數宗大型新甲廈租賃活動推動，該區本季度淨吸納量錄得正289,700平方呎。

本季度共有四個新寫字樓項目落成，分別坐落中區、灣仔及銅鑼灣、港島南和九龍西，使整體待租率升至19.6%水平。租金方面，按季僅下調0.6%，比去年同期跌6.7%。

至於第一季香港住宅市場隨著全面撤辣，市場成交氣氛回暖。第一季整體住宅成交宗數為9.820宗，按季升29%，但按年比去年同期低30%，其中，三月份住宅成交宗數反彈至超過3,970宗，按月大升67%。

樓價止跌回穩 樓價上半年可升3%

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，展望後市，隨著政府全面撤辣，來自上車人士、換樓客、非本地買家以及投資者的購買力陸續釋放。本行預計2024全年住宅成交量有望回升三至四成至55,000至60,000伙水平。

樓價方面，相信樓價跌勢將稍為喘定站穩，但將不會出現大幅反彈，該行預期今年上半年樓價將錄得0至3%的溫和升幅，而下半年若美國聯儲局能落實減息，全年樓價升幅有望達5%至7%。