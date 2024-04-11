地產代理觸犯《一手例》被判即時入獄兩個月　涉誇大樓底高度

一手住宅物業銷售監管局（銷售監管局）表示，高等法院今日（11日）駁回一名地產代理因違反《一手住宅物業銷售條例》（《條例》）被判監禁兩個月的判刑上訴，該名地產代理即時入獄。



該名地產代理於2023年4月14日在觀塘裁判法院被裁定違反《條例》，兩項控罪各被判監禁兩個月，同期執行，即時監禁。他分別於2019年12月6日及8日傳布一則有關指明住宅物業的樓底高度的資料，而該資料是虛假或具誤導性的，並相當可能會誘使另一人購買指明住宅物業，因而違反《條例》第78條。上訴人不服判刑，向高等法院提出上訴。

銷售監管局指歡迎法庭裁決

銷售監管局歡迎法庭的裁決，並提醒地產代理應熟悉《條例》及向準買家提供正確資料，並遵從良好的銷售作業方式。這是自《條例》於2013年4月29日實施以來，首次有地產代理被定罪。