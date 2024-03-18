合謀定價｜美聯就競委會事件展開司法覆核程序　營運維持全面正常

美聯集團（1200）今日宣佈，對競爭事務委員會（競委會）展開司法覆核法律程序，理由包括競委會拒絕美聯及集團部分成員公司與競委會全面合作的機會，而導致程序公正被拒絕。



與此同時，競爭事務審裁處法律程序中的答辯人已於同日申請永久終止或撤銷競爭事務審裁處法律程序，集團將繼續尋求保障和捍衛集團及股東的合法利益，並採取一切行動途徑，尋求公平公正的解決方案。

集團重申，自競委會事件發生後，没有發展商因為訴訟而終止合作，管理層職務如常，繼續堅守崗位，員工的流失率沒有異常變化，業務營運及財務狀況維持全面正常。自「財政預算案」公佈「全撤辣」後，樓市展現蓬勃的生氣，住宅物業交投高度活躍，集團上下持續專心專注做生意。

美聯集團。（吳詠瑩攝）

競委會事件主要涉及2023年初，本港四大地產代理行發出內部通知，指示由2023年1月1日起，所有一手新盤成交實收佣金必須最少2%或以上。當時引起競爭事務委員會（下稱競委會）關注，並指評估有關行為會否引起《競爭條例》下的競爭問題。此外，當時地產代理監管局（下稱地監局）也呼籲地產代理避免觸犯《競爭條例》，又指違反競爭守則可被施加罰款（最高為公司年度營業額的 10%，最長三年）。

而同2023年11月，競爭事務委員會入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業，涉嫌連同兩間地產代理公司合謀訂定佣金比率。不過涉及案中的中原集團，由於申請《寬待政策》，協助調查，因此未被控告。