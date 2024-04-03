代理「分秒必爭」4000元買機票飛至台灣開單　「凌晨飛、早機返」

撤辣後無論新盤或二手樓市交投也變得暢旺，有代理不惜花費約4,000元買機票，「凌晨飛、早機返」遠赴台灣會合已移居的業主促成交易。



美聯物業分行區域經理吳偉文表示，上述成交單位為粉嶺御皇庭2座中層G室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔。單位早前叫價460萬元放盤，最終獲買家議價至440萬元成交，折合呎價約10,602元。

代理攜票飛台灣落訂 凌晨飛、早機返

據悉，業主已移居台灣，本來是次成交需待其飛回香港簽約。但代理認為現在市道暢旺，開單需「分秒必爭」，因此不惜攜票漏夜乘搭凌晨機飛往台灣促成交易，其後再搭早機回港，來回數小時機票花費約4,000元。

原業主於2010年以190萬元購入單位，持貨14年轉手，帳面獲利250萬元，期内升值逾1.3倍。