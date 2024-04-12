啟德澐璟1.15億沽海景「樓王」　內地客豪擲6500萬買大學閣

一手市場轉活，發展商加緊推售貨尾，亦吸引內地買家入市。其中，啟德澐璟以1.15億元沽海景「樓王」，呎價5.5萬元，亦有內地買家豪擲6,500萬元買西半山豪宅自住。



啟德澐璟1.15億沽「樓王」 內地客擲6500萬買大學閣

華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟新近再錄大額成交。涉及為第1座「樓王」25樓A室，實用面積為2,088平方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，望維多利亞港海景，以1.15億元成交，呎價逾54,916元。項目開售至今累售213伙，套現近86億元。

另華懋集團旗下的港島西半山大學閣，亦以招標形式6,500萬元沽第2座7樓A單位，實用面積1,584平方呎，屬三房三套間隔，呎價約41,035元。據悉買家為國內用家買入作自住。項目由撤辣至今已錄9宗成交，套現逾5.8億元，另項目第1座及第2座合共售出37個單位，總成交金額近30億元。

維港滙單日沽3伙吸金逾1.3億

另外，由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙亦連沽3伙，吸金逾1.3億元，涉及為四房兩套連多功能房連洗手間。當中，最貴屬維港滙II 1座1樓A、B室，實用面積共2,826平方呎，成交價為9,380萬元，呎價33,192元。

項目至今累積沽出1,192伙，連車位套現逾205億元。