鑽石山星河明居放盤一日速沽　三房戶968萬易手、略高市價4%

近期樓市氣氛積極，換樓客加快入市步伐。鑽石山星河明居錄本月首宗成交，一伙三房單位放盤僅1日即以968萬元沽出，呎價約16,324元，更略高於市價約4%。



美聯物業分行營業經理黎志榮表示，該單位為星河明居E座高層5室，實用面積約593平方呎，屬三房間隔，座向西南，享開揚市景。業主原本叫價990萬元，放盤僅一日即獲區内換樓客洽詢。據悉，新買家有意於物色高層大單位，難得遇到業主放售，睇樓一次即決定入市。最終議價後以968萬元承接單位自住，折合呎價約16,324元。

略高市價4%成交 持貨25年獲利567萬

代理指，是次單位造價較市價略高4%。參考同屋苑同類單位成交，對上一宗為A座中層5室，於本月3日以930萬元沽出，呎價約15,683元。

原業主於1999年6月以401萬元購入單位，持貨約25年，是次轉手帳面獲利567萬元，升值1.4倍。