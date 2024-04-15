會地PARK SEASONS暫收逾2000票　擬日內加推一成單位、周六發售

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS上周公佈首張價單。首批提供138伙，戶型涵蓋一房至兩房戶型，折實平均呎價為14488元。入場單位454.1萬元起，屬一房間隔。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該盤在過去周末兩天首度展開收票程序，兩日收到逾2,000票，較首批138伙超額認購逾13倍，發展商擬最快日內加推不少於一成單位，部署本周六（20日）作首輪銷售。

入票人士中，逾50%為上期的向隅客；整體70%為年輕首置客，約20%為投資客，10%為租轉買客人；而大手客暫逾100台，當中70%為新增客人，30%屬向隅客。

黃光耀又表示，PARK SEASONS特別引入會德豐首創的全方位兒童發展概念 SPARK，讓兒童從遊玩中學習，啟發全方位發展。發展商在昨日特意舉辦「SEASONS童你煮滿FUN」小廚神大賽，讓小朋友及家長率先體驗 SPARK概念。