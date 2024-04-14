BLUE COAST 9伙加價2%至10%　低層撻訂貨加幅最多

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，8日內進行兩輪銷售，累計逾540伙被認購，套現逾100億元，平均每伙售價逾1,800萬元。發展商日前重申，稍後一定調整售價。據最新價單資料，該盤部份單位加價10%。



據一手銷售資訊網資料，BLUE COAST 3B期更新1號及3號價單，其中有9個單位加價。如3號價單中，有7伙均加價2%，至於1號價單則有2伙加價約10%。該9伙的價單定價由1,862.3萬至2,271.8萬元，調升至2,048.6萬至2,317.3萬元。

加幅最勁為2B座10樓E室及H室，前者實用面積813平方呎，價單定價1,909萬上調至2,100萬元；後者實用面積746平方呎，價單定價由1,862.3萬調升至2,048.6萬元，即兩單位加價10%。

另據成交紀錄冊資料，該兩伙加價10%的單位為撻訂貨，目前已顯示為交易未有進展。