地政署首季補地價收入4.37億　按季下跌11%　較去年同期急挫97%

一手私人住宅新盤貨尾量高企，最新一季數字更創逾20年新高，發展商投地部署維持謹慎。地政總署今日（15日）公布，2024年首季補地價金額約4.37億元，較上季度的4.92億元下跌11%，而對比去年同期季度的142.5億元，則大幅下跌約97%。



地政總署指出，在2024年第一季度內土地註冊處共註冊了8宗契約修訂及兩宗換地個案，其中2宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂，地價收入總額合共錄得約4.37億元。而上述10宗土地交易中，3宗位於港島、5宗位於九龍及2宗位於新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。

另外，季內有三個地段以私人協約方式批出。其中2幅分別位於上水及長沙灣，批予香港房屋委員會作公營房屋發展用地；其餘1幅位於九龍城，批予市區重建局作住宅發展用途。

收入按季下跌11%、按年下跌近1倍

翻查資料，地政總署上季的補地價收入約為4.92億元，今季與其相比下跌約11%。而去年同期更錄得142.5億元，即今季按年大幅下滑97%。