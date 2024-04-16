毒舌大狀奪金像獎　黃子華2880萬賣北角豪宅　持貨11年賺逾四球

《毒舌大狀》奪得《第四十二屆香港電影金像獎頒獎禮》最佳電影，票房收入過億。至於男主角黃子華則再度出現於地產新聞。「子華神」近期成功賣樓，以2,880萬元賣出北角半山豪宅雲峰大廈的低層單位，持貨11年帳面勁賺逾四球。



放盤不足兩星期反價80萬

據市場消息指，是次成交為北角半山豪宅雲峰大廈低層單位，實用面積1,650平方呎，原則三房改一房間隔。單位最初以2,800萬元叫價放盤，放盤不足兩星期反價80萬元，終以2,880萬元沽出。

另據恒生網上銀行估價則2,660萬元，即最新成交價較估價高220萬元或8.3%。至於，該單位原業主為黃子華（WONG TZE WAH），即為香港著名演員及棟篤笑演員，於2013年中以約2,438萬元買入，持貨11年，是次轉手帳面獲利442萬元，單位期內升值逾18%。

北角半山豪宅雲峰大廈。

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曾稱要賣樓籌集開戲資金

事實上黃子華亦不時有沽貨套現，早在4年前拍攝自導自演的賀歲檔電影《乜代宗師》時，已透露由於自己沒收任何片酬，需要自行賣樓籌集開戲資金，希望「拍畀香港人睇」。

另外於2022年亦成功以1,150萬元賣出何文田老牌豪宅屋苑恆信園的中層單位，持貨十三年轉手帳面勁賺超過八成。