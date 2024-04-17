3月居屋、公屋第二市場成交錄402宗　按月增一倍

房屋委員會公布資料顯示，3月居屋及公屋第二市場(未補價)的成交宗數合共錄402宗，較2月193宗按月大幅上升約108.3%，創一年新高。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，2月底撤辣後樓市氣氛向好，加上3月中旬新一輪「白居二2023」向成功申請者發出批准信及確認書，均推升3月份第二市場交投顯著上升。隨著白居二買家陸續入市，料4月份宗數將進一步向上。

居屋第二市場宗數勁升1.2倍 公屋亦升近7成

若將3月份第二市場按居屋及公屋劃分，兩類物業宗數按月均顯著增加，其中居屋表現更為突出。3月份居屋第二市場錄328宗，較2月149按月大增約1.2倍；而公屋第二市場則錄74宗，較2月44宗則按月升約68.2%。

3月份第二市場成交量中，居屋佔逾8成，而月內宗數最多的首10個物業悉數為居屋屋苑，長沙灣凱樂苑錄12宗最多，天水圍天頌苑以10宗排第二，旺角富榮花園、秀茂坪曉麗苑、慈雲山慈愛苑、小西灣富景花園齊以9宗緊隨其後，黃竹坑南濤閣、屯門兆麟苑、天水圍天富苑及天盛苑均以8宗躋身十強。

長沙灣凱樂苑。

400萬元或以下個案佔最多 逾500萬至600萬元升近2.5倍

以金額劃分，3月份第二市場中，400萬元或以下宗數最多，共錄252宗，宗數比起2月份124宗顯著上升約103.2%；至於宗數按月升幅最大的是逾500萬至600萬元，相關個案錄45宗，按月大升約246.2%；至於逾400萬至500萬元宗數按月亦升約86.3%，逾600萬元則升約1倍。