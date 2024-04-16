新盤戰報｜土瓜灣明雋全盤沽清、套現4.1億　大手客擲3817萬掃6伙

撤辣後新盤市場氣氛炙熱。當中佳明（1271）旗下土瓜灣現樓明雋今日（16日）獲大手客連掃6伙單位，涉資3,817萬元。項目現時全盤76伙已悉數沽清，合共吸金約4.1億元。



土瓜灣明雋全盤沽清、大手客連掃6伙

該6伙單位包括2伙分層戶及4伙特色戶，戶型涵蓋開放式至一房戶，實用面積由207至259平方呎不等，成交價由485萬至802.9萬元，呎價由23,430元至31,000元。當中25樓A、B及D室為連天台特色戶，成交呎價達31,000元，創土瓜灣區新高。

項目全盤提供76伙，戶型涵蓋開放式至一房，實用面積由207至260平方呎。現時所有單位已全數沽清，合共套現4.1億元。

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，集團旗下現餘下何文田明寓3伙複式戶，實用面積由2,718至2,721平方呎。而青衣明翹匯僅餘最後26伙3 、4房則王，實用面積807至808平方呎，另加6伙頂層複式戶。集團有見銷情理想，明翹匯售價有機會賣一間加一間，迎合市場趨勢

啟德天璽．海單日沽4伙 吸金近2億

新地（0016）旗下位於啟德跑道區的承豐道26號天璽．海今日亦再以招標形式售出4伙單位，套現近2億元。

當中有一組關聯人士購入2伙相鄰單位，斥資超過1.25億元。單位分別為第5座15樓A室，實用面積1,401平方呎，四房兩套間隔，成交價6,345.2萬元，折合呎價45,291元；以及第5座15樓B室，實用面積1,366平方呎，同樣為四房兩套間隔，成交價6,186.8萬元，折合呎價45,291元。

新地啟德天璽．海。（蔡偉南攝）

黃竹坑BLUE COAST四房3719萬招標沽

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期最新亦招標形式售出1伙。單位為1A座17樓A室，實用面積1,263平方呎，屬四房套連儲物房間隔，成交價3,719.5萬元，折合呎價29,450元。