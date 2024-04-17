陳卓賢家族1504萬沽3伙坪洲「寶翠灣1號」　內地客見撤辣組團入市

雅居樂前副主席陳卓賢家族旗下新藝控股的坪洲「寶翠灣1號」，最新獲內地買家組團買入3伙地下連花園單位，吸金1,504.47萬元。



內地買家組團買3伙地下連花園戶

最新沽出的3伙單位為H27、H29、及H30號屋，其中H30號屋屬重售單位，總成交金額1,504.47萬元。該三伙單位實用面積由424至470平方呎，各連155至191平方呎花園，成交價為449.11萬元至529.62萬元，呎價由10,589元至11,184元。

據悉買家均為內地客，受惠於政府的全面「撤辣」措施，故加快入市。而是次沽出的3伙單位均為地下連花園的單位，目前僅餘3伙同戶型單位待售。

內地買家入市活躍 對下半年樓市持較樂觀態度

新藝控股執行董事陳思遠表示，最近內地買家入市情況活躍，相信可刺激交投量，集團對下半年香港樓市持較樂觀的態度。至於「寶翠灣1號」於政府宣布「撤辣」後不斷錄得成交，迄今累計沽出共7伙，套現逾8,470萬元，不排除日後將調整優惠政策。

陳氏家族2015年高7成向盧華家族買入地皮

翻查資料顯示，新藝控股執行董事陳思遠為雅居樂前副主席陳卓賢的二兒子， 而上述錄得成交的「寶翠灣1號」前身屬住宅官地，並由陳氏家族於2015年以約1.4億元向資深投資者盧華買入，較盧華家族2012年買入時的官地成交價8,080萬元，高出73%。該地皮可建樓面約55,973平方呎，2015年時的每呎樓面地價約2,501元。