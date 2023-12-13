轉租為賣｜陳卓賢家族沽貨　旗下新藝控股5800萬沽坪洲兩洋房

雅居樂前副主席陳卓賢家族旗下新藝控股的坪洲「寶翠灣1號」，今日（13日）連沽2伙獨立屋，套現共5,800萬元。上述兩伙獨立屋分別為H1號屋及H10號屋，實用面積同屬1,686平方呎，各連641平方呎及851平方呎花園、668平方呎天台及89平方呎梯屋，成交金額及呎價同屬2,900萬元及17,200元。



新藝控股執行董事陳思遠表示，「寶翠灣1號」原為出租物業，出租率高達95%，由於一直接獲不少客人查詢，故將項目轉租為賣。

至於「寶翠灣1號」共提供40伙，全為特色單位，共設有四種戶型，涵蓋兩房至四房兩套房連工人房戶型，實用面積介乎423至1,686平方呎。

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新藝設5個豪宅項目 擬明年初現樓推大嶼山嵐玥

陳思遠續指，新藝旗下項目除了「寶翠灣1號」外，亦提供5個豪宅住宅項目，包括同樣位於坪洲的「悅晨灣ARTEMIS」、「清水灣3號」、大埔第241號項目、大嶼山「嵐玥 The Arcana」，以及大嶼山第738號項目。其中大嶼山「嵐玥 The Arcana」項目計劃於明年初以現樓形式推出，至於大嶼山第738號項目可望陸續展開銷售部署。

陳氏家族2015年高7成向盧華家族買入地皮

翻查資料顯示，新藝控股執行董事陳思遠為雅居樂前副主席陳卓賢的二兒子， 而上述錄得成交的「寶翠灣1號」前身屬住宅官地，並由陳氏家族於2015年以約1.4億元向資深投資者盧華買入，較盧華家族2012年買入時的官地成交價8,080萬元，高出73%。該地皮可建樓面約55,973平方呎，2015年時的每呎樓面地價約2,501元。