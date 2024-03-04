陳卓賢家族601萬沽坪洲「寶翠灣1號」　內地專才見撤辣稅大減入市

雅居樂前副主席陳卓賢家族旗下新藝控股的坪洲「寶翠灣1號」，最新獲內地專才擲逾600萬元買一伙連天台特色戶。項目總計累沽4伙，吸金逾7,000萬元，亦會於短期內開放全新示範單位予傳媒參觀。



受惠全面「撤辣」 內地專才逾600萬元入市

最新沽出為H35號屋，屬兩房連天台特色戶，實用面積423平方呎，連288平方呎天台，以601萬元沽出，成交呎價14,208元。據悉，買家為內地專才，受惠於政府的全面「撤辣」措施，認為稅項大幅減少，因而迅速入市。

新藝控股執行董事陳思遠表示，集團歡迎政府宣布全面撤銷樓市「辣招」，可直接減低買家的稅務負擔，提升市民置業意慾，吸引投資者重投市場以及内地專才入市，料可刺激交投量，加快樓市復甦。

陳氏家族2015年高7成向盧華家族買入地皮

翻查資料顯示，新藝控股執行董事陳思遠為雅居樂前副主席陳卓賢的二兒子， 而上述錄得成交的「寶翠灣1號」前身屬住宅官地，並由陳氏家族於2015年以約1.4億元向資深投資者盧華買入，較盧華家族2012年買入時的官地成交價8,080萬元，高出73%。該地皮可建樓面約55,973平方呎，2015年時的每呎樓面地價約2,501元。