元朗The YOHO Hub II提供939伙　最快下周上樓書、下月初開售

新地（0016）旗下元朗The YOHO Hub第C期，今日（18日）命名為The YOHO Hub II，涉及939伙。發展商表示，項目已取得滿意紙，將以現樓形式發售，預計下星期上載售樓說明書，並計劃下月初開售。



最快下周上樓書、下月初開售

新地副董事總經理雷霆表示，「The YOHO Hub II」為YOHO 系列的壓軸之作，基座商場「YOHO MIX 元點」有蓋行人天橋無縫連接元朗站。項目預計下星期上載售樓說明書，並計劃下月初開售。

後市方面，政府宣佈「撤辣」以來，效果顯著，樓市交投熾熱，集團近期推售的豪宅項目更有價有量，其中帝景園一共售出19伙，套現超過11億元，平均成交價近6,000萬元。相信樓市第二季將會繼續維持價穩量升的趨勢，市場對減息的期望加上中港經濟逐漸復甦的帶動之下，相信均為下半年樓價上升的動力。

左起新地代理總經理陳漢麟、 新地副董事總經理雷霆

項目已取得滿意紙 下星期開現樓示位

新地代理總經理陳漢麟表示，項目⁠由第6座及第8座住宅大樓組成，屬YOHO系列最高住宅項目，最高169.5米，共提供939伙單位，主要為一房至三房戶型。他又指，項目已取得滿意紙，將以現樓形式發售，並計劃下星期開放現樓示範單位予傳媒參觀。

另外，集團位於啟德的豪宅項目天璽．海迄今共售出42伙，套現近27億元，平均成交價近6,400萬元。