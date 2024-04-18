鄧成波家族3250萬沽加連威老道地舖　持貨近14年蝕2418萬

「舖王」鄧成波家族繼續沽售旗下資產。該家族過往曾收購尖沙咀加連威老道一帶不少舊樓物業，惟近期轉軚沽售相關地段物業，最新以3250萬元賣出加連威老道43號地舖，該家族持貨近14年，帳蝕2,418萬元，貶值逾42%。



上述舖位為加連威老道43號地下，面積890平方呎，早前以4,500萬元放售，最新劈價至3,250萬元易手，成交呎價約3.65萬元。據了解，鄧成波家族於2010年6月以5,668萬元買入該舖，持貨近14年沽出，帳面勁蝕2,418萬元或42.7%。

資料顯示，該舖位於2019年曾由連鎖餅店皇玥租用，月租約12.8萬元，惟在2021年遷出，其後大多以短租形式出租。目前該舖位月租約5.5萬元，即新買家享約2厘租金回報。