家庭客3.68萬租太古城3房　 業主2002年低位買入、租金回報10厘

早年趁低位入市的藍籌屋苑業主享理想租金回報。太古城一伙三房戶以每月3.68萬元租出，原業主早於2002年買入單位，現享租金回報10厘。



利嘉閣首席聯席董事林俊傑稱，上述單位為太古城海棠閣低層D室，實用面積約922平方呎，採三房一套間隔，外望開揚景觀。

林氏表示，新租客屬4人家庭，見上述放盤即約代理睇樓，鍾情單位屬屋苑大呎數間隔，方正實用，且設有大露台，外望內園景開揚舒適，單位內籠乾淨企理，加上毗鄰區內大型購物商場及港鐵站，生活配套一應俱全，睇樓後即日拍板與業主議價洽租，最終以36,800元承租，折合實用面積呎租約40元。

據悉，業主於2002年以約427萬元購入單位，現時成功租出，租金回報高達10厘。他補充，該屋苑目前約有90個租盤，最低入場租金約由21,000元起。