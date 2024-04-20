康城12B期PARK SEASONS獲用家斥7球購2房戶　稱不擔心樓價升跌

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS今日（20日）開售168伙，當中入場費454.1萬元，屬一房間隔。項目截收4,000認購登記，以首輪發售168伙計，超購近23倍。



買家許小姐是次擲逾700萬元買入一伙兩房連梗廚單位作自住。她認為「價錢合理、Affordable 」，又鍾情項目屬康城站上蓋、交通方便，加上有日系主題及設施決定入市。

後市方面，認為單位自住樓價升跌亦不會有太大影響。

買家許小姐（圖右）是次擲逾700萬元買入一伙兩房連梗廚單位作自住。

首輪發售的168伙戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔40伙、兩房連開放式廚房佔88伙、兩房連梗廚佔40伙。折實呎價由13,969元至15,530元，折實平均呎價14,632元。折實市值10.5億元。

當中，入場單位為第2A座11樓E單位，屬一房間隔，實用面積322平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價454.1萬元，折實呎價14,102元。另最低呎價單位為第2A座11樓C單位，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積453平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價632.8萬元，折實呎價13,969元。