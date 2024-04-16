康城12B期PARK SEASONS加推78伙　折實478.3萬起　周六首賣168伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS上周公佈首張價單，提供138伙。今日（16日）宣佈加推78伙，折實平均呎價15,039元，入場費478.3萬元起。另發展商亦同日上載銷售安排，定於本周六（20日）開售168伙。



加推2號價單78伙 折實平均呎價15,039元，

加推新一張2號價單，涉及單位共78伙。價單內涵蓋20伙一房單位、35伙兩房連開放式廚房單位、23伙兩房連梗廚單位。實用面積由322平方呎至496平方呎，折實售價由478.3萬元至773.3萬元，折實呎價由15,552元至15,591元。折實平均呎價15,039元。市值5.7億元。

參考PARK SEASONS首張價單138伙、折實均呎14,488元，即是次2號價單折實均呎較首張貴3.8%。

本周六首輪賣168伙 暫收2500票超購逾13倍

項目定於本周六（20日）展開首輪銷售，涉及單位共168伙。價單內涵蓋40伙一房單位、88伙兩房連開放式廚房單位、40伙兩房連梗廚單位。折實呎價由13,969元至15,530元折實，折實平均呎價14,632元。市值10.5億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀，項目目前暫收2,500票，超額認購逾13倍，4成屬「舊飛」。客源分佈方面，7成為年青客、2成投資者，目前錄100組大手客。Seasons Place目前沽出569伙，套現36億元，平均成交呎價為14,961元。是次加推屬原價加推，希望可以以較吸引價錢推盤。

梁志堅指樓市未來會慢慢上

對於後市走勢，會德豐有限公司董事會主席梁志堅表示，對後市比較睇好，始終樓市前陣子「跌過一輪」，樓市未來會「慢慢上去」。樓市目前由用家主導，現在新盤推售都以用家客為主。