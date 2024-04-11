康城12B期PARK SEASONS首批138伙　折實均呎14488元　入場454萬起

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS今日（11日）公佈首張價單。首批提供138伙，戶型涵蓋一房至兩房戶型，折實平均呎價為14488元。入場單位454.1萬元起，屬一房間隔。



入場一房454.1萬起

項目首批提供138伙，戶型包括一房至兩房。當中一房佔45伙，兩房連開放式廚房佔73伙，兩房梗廚佔20伙，單位實用面積322至496平方呎。價單定價516萬至834.4萬元，呎價15,872至17,154元。扣除最高12%折扣後，折實售價454.1至734.3萬元，折實呎價13,969至15,096元。

當中入場單位為第2A座11樓E室，實用面積322平方呎，屬一房間隔，扣除最高12%折扣後，折實售價454.1萬元。另最平呎價單位為第2A座11樓C室，屬兩房連開放式廚間隔，折實售價632.8萬元，呎價13,969元。

會地黃光耀：首批逾8成低於700萬 最快下周末賣樓

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀形容首批價格為「壓軸復活價」，由於主打細單位，是次逾8成單位價格低於700萬元，料能夠配合市場需求。

他又指，若以同期Season Place最新價單作參考，屬原價加推。項目將於今晚率先開放示範單位予VIP客戶，本周六起開放示範單位及接受認購登記，最快下周末開售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右）

上月SEASONS PLACE首批130伙 折實均價1.4萬

參考項目同區近年新盤開價，同屬會地旗下的日出康城12A期SEASONS PLACE剛於上月推售，首批提供130伙，折實均價14,188元。而康城11D期凱柏峰III於去年8月推出，首批同樣130伙，折實均價16,948元。將軍澳海茵莊園則於2021年10月推出，首批提供312伙，折實均價20,921元。而康城第10期LP10於2021年1月推出，首批共170伙，折實均價15,888元。

全盤提供685伙 一至兩房佔逾9成

PARK SEASONS項目由2A及2B座組成，設有685伙，主打一至兩房佔逾9成、實用面積由277至537平方呎。

當中一房佔294伙，實用面積由314至335平方呎；兩房連開放式廚房佔269伙，實用面積由436至481平方呎；兩房佔49伙，實用面積由496平方呎；兩房連書房佔48伙，實用面積由537平方呎。另設有12伙平台及13伙頂層特色單位，實用面積由277至537平方呎。