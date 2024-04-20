康城12B期PARK SEASONS｜公務員稱政府撤辣加快入市　購2房戶收租

德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS今日（20日）開售168伙，當中入場費454.1萬元，屬一房間隔。項目截收4,000認購登記，以首輪發售168伙計，超購近23倍。



白女士指出入市是為了遷就小朋友於將軍澳區返學。（黃祐樺攝）

白女士：遷就小朋友將軍澳區返學

另外買家白女士擲逾710萬元買兩房梗廚作自住，又認為「價錢OK」。她解釋是次入市是因為遷就小朋友於將軍澳區返學，加上鍾情項目屬新樓盤及地鐵上蓋，交通方便決定入市。

吳氏夫婦（圖前中及右）表示看好將軍澳區發展。（黃祐樺攝）

吳氏夫婦：撤辣加快入市 擲620萬買兩房連開放式廚房收租

至於任職公務員、居住港島區的吳生吳太屬向隅客，是次入市擲620萬元買兩房連開放式廚房作收租用途。

他們認為今次項目價錢吸引，亦睇好將軍澳區發展。同時又透露自己本身都有物業，政府撤辣亦是今次入市的其中一個原因。

入場一房454.1萬元起

首輪發售的168伙戶型涵蓋一房至兩房，當中一房佔40伙、兩房連開放式廚房佔88伙、兩房連梗廚佔40伙。折實呎價由13,969元至15,530元，折實平均呎價14,632元。折實市值10.5億元。

當中，入場單位為第2A座11樓E單位，屬一房間隔，實用面積322平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價454.1萬元，折實呎價14,102元。另最低呎價單位為第2A座11樓C單位，屬兩房連開放式廚房間隔，實用面積453平方呎，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價632.8萬元，折實呎價13,969元。