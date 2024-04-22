十大屋苑周末僅8宗成交　中原：細價平盤已被消耗、買家不願追價

中原地產十大屋苑本周末錄得8宗成交，按周再下調11.1%，連續3個周末錄得個位數成交量，更創近8周新低，而零成交屋苑收窄至4個，分別為康怡花園、海怡半島、新都城及沙田第一城。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手新盤繼續主導大市，大部份新盤開價十分克制，而且貨源多元，上車盤至豪宅亦有，買家選擇大增，吸引力大於二手，二手交投連番受壓。另一方面，二手細價平盤早已被消耗，買家亦不願追價入市，令購買力進一步傾向一手市場。

二手細價平盤早已被消耗 買家不願追價入市

港島區方面，3大指標屋苑僅太古城錄1宗成交，海怡半島及康怡花園捧蛋。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末成交為恒山閣高層G室，單位實用面積581平方呎，採兩房一廁間隔，向北內園景，最新連同租約以825萬元成交，平均實用呎價14,200元。

十大屋苑太古城。（資料圖片）

九龍區方面，黃埔花園本周末維持1宗成交，與上周末一樣。新成交單位為2期17座高層G室，實用面積466平方呎，兩房間隔，擁向西球場景，最新於市場以700萬元易手，呎價15,021元。據資料顯示，原業主於2010年以355萬元購入單位，持貨14年，現易手賬面獲利345萬元離場，單位升值97%。

新界區方面，本月區內二手交投略為放慢，在新盤戰下，買家選擇大增，入市傾向審慎，需時考慮，嘉湖山莊本月暫僅錄7宗成交，比上月同期64宗大幅下降89%，屋苑本周末錄1宗成交，單位為麗湖居7座低層B室，實用面積630平方呎，屬三房套房間隔，剛以505萬元易手，呎價8,016元。據悉，原業主於2013年7月以280萬元入市該址，現沽出單位賬面可獲利225萬元離場，單位11年升值8成。