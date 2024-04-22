周末新盤錄176宗、再跌一成　康城PARK SEASONS沽126伙佔7成

周末再有大型新盤銷售 ，過去周末（20日、21日）新盤市場錄176宗成交，較上周的204宗趺13.7%，連跌兩周。當中日出康城12B期PARK SEASONS首輪沽出126伙，佔周末成交逾7成。



康城PARK SEASONS沽126伙 大手買家擲逾2000萬掃5伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，上周六展開首輪銷售168伙，即日沽出126伙，佔可售單位75%。當中A組時段錄四組大手買家，其中有大手買家一客5食，擲逾2,000萬元買5伙一房連開放式廚房單位；另又有大手客擲逾1,269萬元買2伙兩房連開放式廚房單位。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，連同SEASONS PLACE，項目不足一個月迅速累售近700伙，佔可售單位逾85%，套現逾44億元。

↓↓康城12B期PARK SEASONS首賣↓↓

凱和山周末沽15伙 吸金逾7400萬

路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門新盤凱和山，周末亦首度開放現樓參觀並錄逾2,100人次參觀，成功沽15伙，其中以價單沽14伙、招標沽1伙，吸金逾7,400萬元。

其中招標形式沽屬第3座1樓A室平台特色戶，屬三房套間隔，實用面積691平方呎，連418平方呎平台，以797萬元沽出，呎價為11,534。據知，項目合共售出66伙，套現近3.1億元。

屯門新盤凱和山。

澐璟單日沽7伙 吸金逾1.18億

另華潤置地（海外）及保利置業（0119）旗下啟德澐璟亦單日沽7伙，吸金逾1.18億元。當中最貴一伙屬5座9樓A室，實用面積為902平方呎，屬三房一套連儲物房間隔，望維港海景，以2,525.6萬元成交，呎價為2.8萬元。項目開售至今累售223伙，套現逾87.5億元。

佳明集團 （1271）旗下青衣項目明翹匯沽一伙涉及為1座7樓A室，實用面積807平方呎，屬三房套連儲物室及多用途房連洗手間單位，以1,451.9萬元沽出，呎價約17,991元。