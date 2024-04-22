鷹君朗賢峯IIB期加推88伙　入場費696萬　第IIA期周四招標賣84伙

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目「朗賢峯 ONMANTIN」第IIB期日前加推價單第2號共88伙，折實平均呎價20,969元，入場單位696.1萬元起。發展商表示，項目第IIB期之銷售安排最快於本周內上載，並有機會於本周內發售。



加推第2號價單共88伙 入場單位696.1萬

該批88伙戶型涵蓋一至三房間隔，當中包括44伙1房單位、22伙2房單位、22伙3房單位，實用面積377至760平方呎，所有單位均為標準分層戶。價單第2號定價848.9萬元至2212.6萬元，價單呎價22,517元至29,113元，扣除最高折扣18%，折實售價由696.1萬元至1814.3萬元，折實呎價由18,464元至23,872元.。以定價計價單市值逾11億元。

入場單位為第6B座2樓D單位，實用面積377平方呎，屬一房連開放式廚房，折實售價為696.1萬元起，屬折實樓價後低700萬元的一房單位。至於價單第2號當中有44伙折實呎價低於2萬元。

本周四招標形式發售84伙第IIA期單位

另外，朗賢峯第IIA期落實於本周四以招標形式發售84伙，首度推出「站頂」標準四房兩套加工作間連洗手間單位，實用面積1,271至1,433平方呎，共16伙。當中標準三房套連工作間連洗手間及儲物室單位，實用面積由899平方呎至998平方呎，共65伙，並同時推出3房1套的平台特色戶，共3伙；招標單位意向價將參考九龍沿線鐵路上蓋豪宅物業。

同時項目昨日加推的第IIB期價單第2號共88伙，將視乎市場情況繼續加推單位應市，而項目第IIB期之銷售安排最快於本周內上載，並有機會於本周內發售。