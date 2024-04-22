結業潮｜美聯工商舖CEO：與內地「鬥平、鬥服務好」屬不可能

香港市疫後出遊及北上消費成風，拖累本地零售及飲食業，各區亦均出現「結業潮」，吉舖湧現。對於近期本港出現結業潮，美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪認為，本港飲食業若要與內地「鬥平、鬥服務好」屬不可能，若要維持競爭力，應開設更知名度較高的店舖，以吸引外地遊客，如知名食肆九記牛腩、太平館餐廳等。



盧展豪同時認為，香港亦應保持國際商貿及金融中心的地位，吸引高端人才在港發展及投資，為香港帶來高端消費。

建議開設知名店舖如九記牛腩、太平館等

雖然不少本地零售食肆結業，惟部份中資餐飲品牌卻來港擴充，盧展豪指出，中資餐飲品牌落戶香港，主要在核心區試水溫，不過近期亦到轉向尋找人口密度更多的民生區。另外亦發現有不少中資餐飲以外的中資品牌於工業區尋找適合鋪位。他料未來半年核心區內的空置率將繼續維持在現水平，而今年全年核心區舖租只會上升約5%以內。

美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪。

元朗、上水街舖空置率料上升

近年掀起港人北上消費熱潮，不少市民會到內地大型超市購買生活必需品或玩樂，令鄰近深圳的民生區將會最受影響。盧展豪預料元朗及上水的街舖空置率將會進一步上升，今年民生區的舖租全年預料會跌約5%以內。售價方面，聯儲局一再推遲減息的步伐，高息環境料持續，預料今年全年整體舖位售價將維持平穩。