美聯：四大核心區吉舖共720間　按季減少26間　藥房最積極擴充

美聯工商舖今日（22日）發表《2024年第一季街舖空置分布調查報告》。當中發現今年首季四核心區合共錄得720間吉舖，而空置率則為9.6%，按年分別減少26間及0.4個百分點。不過由於元朗及上水區因受到港人北上熱潮影響，今年首季的空置率較去年同期回升，分別為7.1%及8.3%，按年分別增加2.1個及1.9個百分點。



該行展望本港平穩經濟增長為零售業帶來支持，但餐飲部分業務不理想的商戶或會離場，導致未來半年核心區的空置率將維持在現水平。



中環街道惡化 吉舖數目、空置率上升

按四大核心區劃分，中環成為唯一一區吉舖增加的商業區，今年首季錄得181個吉舖，空置率約12.8%（2023年第3季為168個/11.8%）。至於其餘3區均有所減少，銅鑼灣今年首季錄得117個吉舖，空置率約10.8%，（2023年第3季為125個/11.6%）

九龍兩區方面，尖沙咀今年首季錄得185個吉舖，空置率約12.4%，（2023年第3季為194個/13.1%）；旺角今年首季錄得237個吉舖，空置率約6.8%，（2023年第3季為240個/6.9%）。

餐廳數目較去年第三季增加41間

美聯旺舖董事梁國文表示，受北上消費熱潮影響，不少中資餐飲商戶南下香港開鋪，而四核心區最新則錄得2,057間餐廳，較去年第三季增加41間。其中淨增長最多的食肆為中式餐館，與去年第三季比增幅36間，其次為飲品外賣店，增加16間。

按區域劃分，餐廳增加最多的兩個區域為銅鑼灣區和旺角區，分別錄得26及11間食肆的淨增加。尖沙咀區則增加了5間食肆，而中環的食肆減少了一間。

左起美聯工商舖行政總裁（工商舖）盧展豪、美聯旺舖董事梁國文。

零售業復甦 四核心區藥房按年增加43間

梁國文又指，零售業逐步復甦，不少商戶趁機進駐本港舖位，過往一年四核心區的空置率有回落。若按行業劃分，表現較突出的行業是藥房，在四核心區相關店舖在今年第一季有228間，按年增加43間。此外，四核心區的服裝業及奢侈品行業的店舖數量最新分別錄683間及358間，按年分別增加19間及10間。

主要零售商戶如藥房、服裝、奢侈品及化妝品相關行業集中在主打旅客及本地市民消費的區域擴張。在尖沙咀區及銅鑼灣區，上述四個行業按年共分別增加58間及17間。其中區內主要街道如彌敦道、廣東道及駱克道皆錄得不少零售商戶進駐。

至於旺角區的零售業則維持平穩向上，零售商戶有溫和擴張，但由於本港的支柱產業尚未恢復到疫情前的水平，本港的高端消費表現疲弱，令中環的舖市在過往一年未能受惠於零售業的復甦。

北上消費熱潮影響本地民生行業需求

受港人北上消費熱潮影響，令市民對本地民生行業需求減少，對該類型的產品消費習慣改變。今年四核心區的家居電器/傢具/家品店較去年第三季減少11間、食品店則減少8間。尤其元朗區最受影響，該區中式餐館及非中式餐館，比去年第三季均減少8間。而小食或食品外賣店、飲品外賣店均減少2間。