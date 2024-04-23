樓市大好友林奮強再沽貨　2860萬沽擎天半島　不足半年套現8600萬

撰文：蔡偉南
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有「樓市大好友」之稱、香港黃金50創辦人林奮強再度沽貨，新近以2,860萬元沽出九龍站擎天半島一伙三房戶。翻查過去成交資料，林奮強在不足半年已沽出西九龍一帶3個豪宅單位，套現超過8,600萬元，每伙均有「斬鑊」，合共大賺超過「半億」。

最新成交個案為擎天半島2座極高層D室，實用面積1,091平方呎，三房一套間隔，望上環、西環海景，在3月底以2,860萬元沽出，成交呎價26,214元。

資料顯示，林奮強早於2006年透過卓成（亞洲）有限公司，以1,030萬元買入上述單位，持貨18年帳面賺1,830萬元或約1.78倍。至於新買家同樣以公司名義入市，新買家為智海發展有限公司，公司董事姓何及姓文。

擎天半島。（資料圖片）

林奮強近期頻頻沽貨，如在2023年12月當月連環沽貨，包括以3,630萬元沽奧運站維港灣複式一伙9座複式單位，實用面積1,590平方呎，成交呎價約22,830元。2008年買入價1,800萬元，持貨15年，轉手帳面賺1,830萬元，單位期內升值約1倍。

另一伙則為擎天半島2座高層G室，實用面積915平方呎，屬三房連套房間隔，在2023年12月以約2,158萬元沽出，實用呎價2.36萬元。單位於2004年以668萬元買入，持貨19年，帳面獲利1,490萬元，單位期內升值2.23倍。

奧運站維港灣。
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