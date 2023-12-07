新盤連環撻訂　蔚藍東岸、維港滙I、林海山城共撻7伙　殺訂逾千萬

剛步入12月，陸續有新盤錄得撻訂個案。最新油塘蔚藍東岸撻訂4伙單位，長沙灣維港滙 I 錄2伙撻訂以及大埔林海山城撻訂1伙，三盤合共殺訂1,096.4萬元。



油塘蔚藍東岸撻4伙

五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸本月再錄4宗撻訂，涉及成交金額約3,862.2萬元。當中成交金額最高的單位為5座21樓F室，實用面積520平方呎，兩房間隔。

原於2022年4月以1,085.66萬元沽出，呎價約20,878元。最終單位遭棄購，殺訂5%約54.2萬元。其餘3個單位由於採用其他付款計劃，最終分別殺訂15%，合共殺訂金額逾416萬元。

長沙灣維港滙I撻2伙

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙I，新近錄2伙撻訂，單位分別為第1座23樓B室，實用面積948平方呎，三房間隔。單位於2021年7月以3,308萬元售出，另一伙單位則為第3A座21樓B室，實用面積489平方呎，兩房間隔，於2021年6月以1,404.7萬元售出。現兩伙單位已終止交易，估計買家分別損失10%訂金，合共471.2萬元。

大埔林海山城撻1伙

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔林海山城最新撻1伙，單位為10座3樓B室，實用面積1,568平方呎，四房間隔。單位於上月28日以3,100萬元買入，但簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，預料買家已棄購，損失5%訂金約155萬元。