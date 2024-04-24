The YOHO Hub II 明開示位　最快周內開價　25萬呎現樓會所曝光

新地（0016）旗下元朗The YOHO Hub II今日（24日）開放項目會所予傳媒參觀。項目周四（25日）開放第8座現樓示範單位予傳媒參，最快一至兩周內開價，爭取「五一黃金周」對外開放示範單位，最快5月對外銷售。項目大機會先推第8座單位。



新地代理總經理陳漢麟表示，項目採雙會所設計，室內會所面積約4萬平方呎，另設有21萬平方呎園林連戶外綠化環境。

其中今期會所管理費約4.62元，特設有28米戶外游泳池、休閑雅座、健身室、兒童遊樂室，麻雀室以及多用途宴會室連戶外燒烤空間等。

↓↓The YOHO Hub II 現樓會所↓↓

+ 14

新地代理總經理陳漢麟。（黃祐樺攝）

全盤提供939伙 最大一伙1035呎四房

The YOHO Hub II提供939伙，當中戶型涵蓋一至四房，實用面積336至1,035平方呎，其中一房佔94伙， 實用面積336至338平方呎；兩房佔375伙， 實用面積436至493平方呎；三房佔469伙， 實用面積520至905平方呎；四房佔1伙， 實用面積1,035平方呎。

項目由兩座組成，標準樓層9至10伙，設5座升降機。該盤面積最小為第8座標準樓層5至28樓E室，實用面積336平方呎，屬一房間隔。至於面積最大為第6座75樓A室 ，屬四房雙套、三浴室連工作間連洗手間間隔，實用面積均為1,035平方呎。

（黃祐樺攝）