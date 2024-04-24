戰勝高通脹　香港財富更勝昔日　世間本無事　重整優勢穩步向前

香港是一個幸福的地方，作為中美鬥爭的主戰場之一，我們沒有戰亂已是幸運！近年在香港可以見到有涉及房地產的事情應該是連場的「剪羊毛」戰役了！



我們無法印證雙方部署背後的想法，但在歷史之下的確留下了清晰的數據足跡！所謂「剪羊毛」，即是美國透過量化貨幣等手段向外輸出大量資金，令到要承受資金的國家和城市的投資市場都出現了龐大的泡沫及高通脹！然後再透過加息、收水或者製造國際上的危機，令到資金避險或回流到美國！

香港在過去十多年正正是面對著美國無限量化貨幣這個世紀巨浪，小市民其中一個好的應對方案就是買房地產，房地產一直以來甚至去到今天仍然是面對高通脹的最佳工具，國內有KOL就用「抵抗剝削的工具」去形容，有關說法筆者是十分同意的！

筆者是近十多年成為樓市好友，我在2010年開始建議年輕人要買樓自保，因為大量資金必然引起高通脹及樓價大升！同時香港政府更推出一連串的重要政策，如「樓市辣招」和「逆周期措施」來化解美國資金氾濫帶來的衝擊！以牽制市場過份投資，令到大量資金凝聚在銀行體系，筆者印證不到政府繼續維持樓市辣招是否和防止美國「剪羊毛」有關，但美國的而且確分別在2015年和2022年收水或者「剪羊毛」。

在金融上期間亦有很多壞消息，但香港的房地產價格一直固若金湯，原因就是香港的銀行保持到資金充盈甚至不斷增加，就算在美國加息的情形之下，雖然有聯繫匯率但都是大滯後地加息的，這一個很有效的做法。

香港穩定地沒有跟隨美國的剪羊毛劇本，樓價去到2023年開始復常之後才出現下跌，但並不是因為房地產失去了其抗通脹的功能，亦不是美國劇本裡面想造就的局面，更不是泡沫爆破，因為香港市場根本沒有過度借貸，樓價下跌完全是因為這場金融戰得到大勝利。

我們看看數據，這場量化貨幣戰爭香港做了一個形勢逆轉的效果，就是我們的通脹並沒有因為美國大量資金而出現急升，香港的通脹由2014年4厘逆勢去到現在2厘的水平，內地更在高經濟增長下通脹接近零！即是說香港消滅了高通脹，在低通脹之下，房地產自然不需要發揮抗通脹的效果！在大量資金仍然在銀行體系之下，香港亦發揮到聯繫匯率的優勢，不少銀行在無匯率風險下買美債產品去支付港元的定期高息予存戶！

就是為何曾幾何時小市民可以收取定期利息達5.5厘，香港的購買力似消失卻其實是因為在低通脹之下，市民不需要熱衷去買房地產，相反，做定期存款去除低通脹卻出現空前的正利潤，說我們勝利不為過，因為香港仍然保有大量的資金，我們有充分的財富，而且在過去的所謂加息潮中，港人收定期息的收益是多於利息支出的幾倍！

當下我們是要面對社會新秩序的變遷而已，絕對不是財富消失！

樓市只有起或跌兩個結果，但是不同人都可以將其不同的理論套下去的，所以很多人仍然說樓價下跌是等於泡沫爆破，資金大量湧入香港對樓市沒有好處，甚至亦高唱香港走投無路，其實筆者想說世界變化當然會令到我們充滿衝擊，但是香港仍然會繼續向前進，在香港行得快及能力高的仍然是贏家啊！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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