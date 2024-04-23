莊士鴨脷洲弦岸劈價最多3成　周六發售18伙　去年曾突然煞停賣樓

2023年6月推盤惟最終突然煞停賣樓的莊士（0298）旗下鴨脷洲弦岸，上周四（18日）更新價單，把去年推出的首批50伙單位大劈價，減價幅度高達19%至30.7%，當中有10伙減幅高達27%或以上。發展商今日（23日）公佈銷售安排，將於本周六（27日）以價單形式推售18伙，為該盤去年6月突然煞停首輪銷售後，再次重啟銷售程度。



周六發售的18伙，實用面積205至317平方呎，折實價368.8萬至708.6萬元。當中包括劈價最多的5樓C室，實用面積205平方呎，早前折實價為531.9萬元，現時大幅降至368.8萬元，減價163.1萬元，減幅高達30.7%。

據弦岸上周四的更新價單資料，弦岸劈價單位實用面積205至317平方呎，發展商除把基本折扣率，由原先最高16%，大幅增加至最新的32%。當中更有10伙設額外的按揭利息津貼折扣，涉及折扣優惠7%至9.75%，即個別單位最高折扣率可達41.75%。

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值得留意，弦岸在2023年6月13日推出首張價單提供50伙，折實均價26,862元，開放式戶折實531.9萬元，其後落實於6月24日進行首輪銷售25伙。不過在首輪銷售前一日（23日）晚上7時半，發展商突然公佈停售該25伙，意味首輪銷售告吹。

當時有消息指出，弦岸在開售前突然大幅提高地產代理佣金至樓價15%，以催谷樓盤銷情，為近年市場罕見情況。事實上，近年新樓盤銷售時，發展商通常只會提供樓價2.5至3%的佣金。