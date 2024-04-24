北角單幢半新盤君譽峰一房570萬沽　三年帳蝕26%、蒸發兩球

入伙不足4年的港島北角單幢半新盤君譽峰，新近錄得大幅蝕讓個案，該單幢盤一伙一房戶以570萬元沽出，較3年前買入價帳面貶值26%或兩球，創該盤二手蝕讓最大幅度。



中原地產資深區域營業董事林龍南表示，上述成交單位為君譽峰1座中層G室，實用面積287平方呎，一房間隔，向西望樓景，單位最新以570萬元沽，成交呎價19,861元。

2021年買入價770萬

據了解，原業主於2021年以770萬元購入單位，持貨約3年，是次沽出帳面需蝕讓200萬元，單位貶值26%。

林龍南表示，參考同類型單位月租市值約2萬元計，料上址租金回報約4.2厘。他又指出，北角君譽峰位置便利，備受租客歡迎，加上現時樓價回落，吸引不少投資客趁低吸納。

近兩年錄6宗二手買賣、全部均需蝕走

翻查該盤二手成交紀錄，自2022年6月起，該盤錄得6宗二手買賣，其中5宗都需要帳面蝕讓，蝕幅介乎4至26%，而餘下一宗賺錢個案，帳面僅升值約3%，估計屬「明賺實蝕」個案。