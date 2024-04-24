高盛、凱龍瑞基金上環商廈88WL 7億沽、料實蝕6億

本月初市場有消息流出，由美資投行高盛、內地基金凱龍瑞基金共同持有的上環88WL全幢商廈勁蝕沽出。據資料顯示，該幢商廈落實以以7億元沽出，新買家為買家卓雄國際有限公司（CHAO HONG INTERNATIONAL LIMITED），市傳相關買家為以建滔化工相關人士。據了解，該幢商廈料最終蝕超過6億元離場，為近年最大宗商廈蝕讓個案。



上環全新商廈88WL在過去一年一直在市場上放售，叫價13.5億元，早在去年11月劈價至9億元。資料顯示，該商廈最終以7億元沽出，成交呎價7,760元。消息指，新買家以建滔化工的呼聲最高，市傳成交期更短至1個月。

成交呎價7760元 成交期短至1個月

上環全新商廈88WL位於永樂街78至90號，樓高24層，於去年落成，每層面積約3,988至4,253平方呎。其中7至10樓每層面積約4,253平方呎，連同近200平方呎露台，適合作餐廳、半零售用途如健身室等。至於高層樓面為傳統商業用途，每層可分間成6個單位，面積由數百平方呎起。目前大廈出租率約40%，平均呎租逾40元。

7年前斥9.62億收購永樂街78至90號3個舊樓地盤

翻查資料，凱龍瑞於2017年及2018年期間先後購入永樂街78至80號、82至86號、88至90號舊樓，3個相連地盤合共涉資9.62億元，再重建發展為去年落成的88WL，其後引入基金投資進行重建。

連建築費成本計 實蝕逾6億

以最新市傳成交價7億元及總樓面約90,199平方呎計算，呎價約7,760元。未計建築費已蝕約2.62億元，若連同起樓成本，估計蝕5億至6億元離場，為近年商廈最大手蝕讓。