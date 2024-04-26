60萬做地主?　拍賣場推大澳870呎地盤　測量師提醒要注意呢點

私人拍賣場再有另類物業推出拍賣。大澳吉慶後街有一幅面積約870平方呎的屋地，以60萬元開拍，較兩個月前劈價25%。雖然60萬元入市做地主貌似很划算，不過有測量師提醒，由地盤位於村屋旁加上單位有冷氣機外露，建議買家應與業主解決空間佔用問題。



據忠誠拍賣資料顯示，是次開拍項目屬一幅屋地，位於大澳吉慶後街鄰近關帝古廟（大嶼山丈量約份302號地段111號），地盤面積約870平方呎。該地盤最新以60萬元叫價開拍，較今年2月叫價80萬元減價20萬元或25%。

長形地盤狹窄 左右兩邊被民居夾逼

據拍賣網資料及圖片指，上述地盤可用作屋地及庭園用途。不過，由於該地盤呈長形，左右兩邊被民居夾逼，地頭尾兩邊亦較狹窄，情況就如市區大廈與大廈之間的後巷。 以圖中地盤可放置兩輛單車的闊度計，內部走廊未必可以容納兩個成年人並排而行。

↓↓大澳吉慶後街鄰近關帝古廟地盤↓↓

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測量師：村屋冷氣機外露 應與業主解決佔用空間問題

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，上述地盤兩邊被民居夾逼，其當中左邊屬已分散業權的三層村屋，而另一邊為單層舊樓，因此令使用空間狹窄。他建議如有意入市買家可與旁邊物業業權人共同持有地盤，可令其發揮最高價值。

另外，由於到村屋有冷氣機外露，或可能進入該拍賣地盤範圍。梁沛泓續指，若要在該地皮上動工，買家最好先與相關村屋單位業主解決空間佔用問題。