沙田淪蝕讓重災區　愉景花園兩房715萬沽　原業主5年蒸發一球半

二手市場成交續以蝕讓為主，當沙田區仍為蝕讓重災區，截至今日（25日）本月至少錄25宗蝕讓個案。當中大圍愉景花園有兩房以715萬元沽，原業主持貨約5年，帳面輸近一球半離場。



中原地產分區營業經理侯惠良表示，是次成交為大圍愉景花園C座中層03室，實用面積524平方呎，屬兩房間隔。單位最初以750萬元叫價放盤，日前議價後以715萬元易手，呎價13,645元。至於新買家為用家，見屋苑環境舒適，單位價錢合理及間隔合用，故買入自用。

持貨5年帳輸近一球半

參考同類單位於去年7月中沽出，同屬C座中層03室，實用面積524平方呎，當時成交730萬元，反映單位事隔逾半年跌2%。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為689萬元，而恒生估價則為711萬元。即最新成交價較估價高出0.6%至3.8%。

據知，原業主於2019年以858萬元購入單位，持貨約5年，是次沽出帳面蝕讓約143萬元離場，單位期內貶值約16.7%。