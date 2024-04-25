業主入市半年求打個和！ 230萬原價沽麗寶大廈兩房 輸使費離場
撰文：李明珠
出版：更新：
SSD（額外印花稅）撤銷，再有業主入市不足一年急沽單位。屯門上車盤麗寶大廈一伙兩房單位最新以230萬元沽出，呎價9,623元。原業主買入僅半年即以原價放售，估計輕微實蝕離場。
祥益執行董事盤嘉茵表示，單位為麗寶大廈低層A室，實用面積239平方呎，兩房間隔。原業主因有意換其他屋苑，隨即叫價250萬元放盤，最終減價至230萬元易手，折合呎價9,623元。
退休客原價FULL PAY承接
據悉，新買家為退休人士，是次FULL PAY買入單位自住。代理指，是次單位成交呎價若單以本年計，屬較市價偏低的水平。
原業主於2023年以約230萬元購入單位，持貨約6個月平手轉售。由於單位樓價低於300萬元，原業主當初只需支付100元印花稅，估計是次易手輕微蝕讓佣金離場。
戴德梁行陶汝鴻1555萬沽凱旋門兩房 十五年勁賺逾6球離場甘比再減持手上物業 2100萬元售灣仔壹環3房戶 帳蝕170萬元內地業主高位接貨 貝沙灣三房劈千萬求售 樓價5年蒸發1200萬北角單幢半新盤君譽峰一房570萬沽 三年帳蝕26%、蒸發兩球市區鐵路海景屋苑大蝕讓 匯璽中層一房865萬沽、勁蝕兩球蟹貨之王都有賺！ 內地業主蝕讓價執天巒平貨 4年帳賺一球離場