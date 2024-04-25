業主入市半年求打個和！　230萬原價沽麗寶大廈兩房　輸使費離場

SSD（額外印花稅）撤銷，再有業主入市不足一年急沽單位。屯門上車盤麗寶大廈一伙兩房單位最新以230萬元沽出，呎價9,623元。原業主買入僅半年即以原價放售，估計輕微實蝕離場。



祥益執行董事盤嘉茵表示，單位為麗寶大廈低層A室，實用面積239平方呎，兩房間隔。原業主因有意換其他屋苑，隨即叫價250萬元放盤，最終減價至230萬元易手，折合呎價9,623元。

退休客原價FULL PAY承接

據悉，新買家為退休人士，是次FULL PAY買入單位自住。代理指，是次單位成交呎價若單以本年計，屬較市價偏低的水平。

原業主於2023年以約230萬元購入單位，持貨約6個月平手轉售。由於單位樓價低於300萬元，原業主當初只需支付100元印花稅，估計是次易手輕微蝕讓佣金離場。