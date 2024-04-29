渣甸山包華士道8號屋地放售　估值高達6億跌四成

仲量聯行及第一太平戴維斯表示，凱晉企業顧問有限公司之共同及各別接管人及經理人馬德民及黎穎麟委託為聯合獨家代理，放售香港渣甸山包華士道8號的罕有獨立屋地。市場人士估計物業估值約6億港元。據了解，該獨立屋地原由印度商人家族成員持有，該家族2021年放售價10億元，即最新估值較當時低約4億元或40%。



該物業現狀為兩層高獨立大宅，罕有單邊屋地，門闊達約124呎，地盤面積約9,814平方呎，實用面積約6,493平方呎，開趟花園面積約6,000平方呎，具重建價值。

該物業坐落於渣甸山包華士道，位處傳統獨立屋的豪宅地段，鄰近白建時道商場。由於區內少有新供應，多年來區內業主均惜售豪宅物業、獨立屋地。由物業往跑馬地及銅鑼灣約5分鐘車程；約15分鐘車程便可達中環商業區。

物業現址劃為「住宅（丙類）1」用地，可重建為3層高獨立屋（連一層開敞式停車間）。物業將會以「交吉」及現狀出售。

仲量聯行香港資本市場部執行董事何家威表示，自政府宣佈全面撤辣後，積壓的住宅需求逐漸釋放，樓市交投回復暢旺，連月錄得大手入市個案，例如嘉里發展的九龍半山緹外以10億元售出一幢獨立別墅，實用面積呎價逾8.6萬元，呎價創下九龍洋房新高。仲量聯行早前發展的物業報告提及，撤辣後內地買家積極入市，佔豪宅新盤銷售成交比例已由撤辣前不足50%回升至撤辣後約70%。

第一太平戴維斯寫字樓銷售投資部首席資深董事溫武忠表示，是次放售物業為渣甸山罕有單邊地段，寬闊門面達124呎，並面向包華士道，極具翻新及重建發展潛力。整條包華士道只有八間獨立屋， 而8號乃現時唯一出售屋地，再加上放售價較去年下調近兩成，相信定必吸引投資者垂青。